Mit Zigarre und Oasis: Die wilde Titelparty von Pep Guardiola

Nach dem gewonnenen Meistertitel wurde ausgiebig in Manchester gefeiert. Hunderte Fans versammelten sich vor dem Etihad Stadium und zelebrierten den dritten Premier-League-Titel in vier Jahren. Auch der sonst sehr ruhige Pep Guardiola hielt sich nicht zurück. Aufnahmen zeigen, wie der 50-jährige Taktikfuchs eine große Zigarre raucht und dabei aus vollem Herzen den Oasis-Hit "Don't Look Back in Anger" anstimmt.