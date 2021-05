Englischer Meister! So feiern Manchester City-Fans den Titel

Aufgrund der Corona-Pandemie für ein Jahr aus ihrem Stadion gesperrt, konnten die Fans von Manchester City nicht widerstehen, sich draußen zu versammeln und auf den Moment zu warten, den nächsten Titel in der Saison einzufahren, nachdem man bereits den League Cup im April holte.

In der Massenfeier zündeten die Fans blaue Fackeln an und zeigten nachgebildete Premier League-Trophäen. Am 23. Mai dürfen sie nun auch endlich wieder ins Stadion - bis zu 10.000 von ihnen - um zu sehen, wie City den echten Pokal gegen Everton am 23. Mai holt.

"Wir haben die Fans so sehr vermisst", so Kapitän Fernandinho. „Wir wollten das für sie tun. Wir werden diesen Moment genießen und hoffen, dass es auch die Fans tun." Manchester City hat sogar die Möglichkeit das Triple zu holen, sollten sie im englischen Champions-League-Finale den FC Chelsea besiegen.