Pacult gegen Dutt: Mit viel Erfahrung ins erste Kärntner Derby seit 1985

Nach 36 Jahren gibt es wieder ein Kärntner Derby in der obersten Spielklasse. In der Saison 1984/’85 hieß die Paarung Klagenfurt – Spittal/Drau. Nach dem hitzigen Schlager in Graz mit 13.000 Fans am Freitagabend und dem Rapid-Heimspiel gegen Hartberg am Samstag wird auch am Sonntag die Partie Klagenfurt – WAC (17 Uhr) mit bis zu 15.000 Zuschauern die erste Runde in der Fan-Statistik aufwerten.

Es gab erst ein Pflichtspiel zwischen den Wolfsbergern und der Austria, die im Cup 2018 4:0 bezwungen wurde.

Auch diesmal sind die Lavanttaler der Favorit, sollten nach sieben Pflichtspiel-Erfolgen des Aufsteigers in Serie aber gewarnt sein. Verantwortlich für die Rückkehr der Violetten ist Peter Pacult – mit 61 Jahren der älteste Trainer der Liga: „Ich glaube schon, dass ich den Spielern manches mitgeben kann, was jüngere Kollegen noch nicht erlebt haben.“