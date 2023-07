Mit Spanien auf Titeljagd: Ein WM-Star und großen Emotionen

Gemeint war bei der Gala im Jahr 2021 natürlich ihr Vater. Als Alexia Putellas auf dem Weg in den Profi-Fußball war, erhielt die Familie die Nachricht, dass Papa Jaume schwer krank ist und ein neues Herz brauche. Der Fabriksarbeiter hatte sie als Mädchen zu den Spielen des FC Barcelona in Camp Nou mitgenommen, sie später zu ihren Trainings und Spielen chauffiert. Ab dem ersten Spiel im Camp Nou drehte sich alles in ihrem im Leben um den Fußball.

➤ Mehr lesen: Alles zur Frauen-WM in Neuseeland