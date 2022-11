Mit oder ohne Milletich? Showdown im ÖFB-Präsidium am 8. Dezember

Um in der Inseraten-Affäre um ÖFB-Präsident Gerhard Milletich Klarheit zu schaffen, hatte Vizepräsident Gerhard Götschhofer vor einer Woche das Präsidium zu einem informellen Meeting geladen. „Ich möchte eine ehrliche und interne Aufarbeitung mit größtmöglicher Transparenz“, hatte Oberösterreichs Verbandspräsident zum KURIER gesagt. „Jeder soll seine Informationen offen und ehrlich auf den Tisch legen. Ich werde das auch tun.“

Das Meeting war für 2. Dezember in Linz anberaumt, wird aber nun nicht stattfinden. Der Grund dafür: Nicht alle Mitglieder des obersten Gremiums hatten offenbar Zeit, um am festgelegten Termin nach Linz zu kommen. Indes hat Präsident Milletich selbst das Heft in die Hand genommen und eine außerordentliche Präsidiumssitzung für den 8. Dezember einberufen. In dieser soll nun endgültig geklärt werden, ob es mit dem Burgenländer als Präsident weitergeht, oder nicht.