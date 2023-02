Mit fast 56: Ältester Profi der Welt wechselt ins Ausland

Warum nicht im Spätherbst der Karriere ein Auslandsabenteuer wagen, mag sich Kazuyoshi Miura gedacht haben. Der älteste Profi-Fußballer der Welt wechselte auf Leihbasis von seinem Stammclub Yokohama FC in die zweite portugiesische Liga zu Oliveirense. Der Japaner Miura, in seiner Heimat als „King Kazu“ verehrt, wird in diesem Monat 56 Jahre alt, seine Profikarriere begann 1986 beim brasilianischen Club Santos.

Als Stürmer absolvierte Miura 89 Länderspiele für Japan. Mit 55 Toren ist er der zweiterfolgreichste Nationalteam-Torschütze des Landes.