Mit 30.000 Fans: Frankfurt hofft auf die EL-Sensation gegen Barca

Für den deutschen Traditionsklub ist das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League im Camp Nou gegen den FC Barcelona (21 Uhr) so etwas wie ein Jahrhundertspiel. Dementsprechend viel Staub wollen die Deutschen in Katalonien aufwirbeln. Bis zu 30.000 Anhänger aus Frankfurt sollen in der Stadt sein und vor dem Spiel mit einen Fanmarsch in weißer Kleidung von der Stadt bis zum Stadion den Verkehr lahmlegen.

In der Arena mit 95.000 Plätzen erwartet Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche eine Stimmung wie bei einem Heimspiel: „Ich bin davon überzeugt, dass unsere Jungs deutlich lauter sind als die Barça-Fans!“