Mit 29 Jahren: Deutscher Weltmeister beendet seine Karriere

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Andre Schürrle ist 29 Jahre alt und hängt die Fußballschuhe an den Nagel. „Die Entscheidung ist lange in mir gereift“, erklärte der Weltmeister im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Er brauche „keinen Beifall mehr“, fügte er hinzu. Im WM-Finale 2014 in Rio gegen Argentinien hatte Schürrle in der 113. Minute die Vorlage zum entscheidenden Tor von Mario Götze gegeben.