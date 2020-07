Messi kritisiert seinen FC Barcelona scharf: "Schwaches Team"

Sollte es keine Leistungssteigerung geben, sieht Messi die Lage auch für die anstehende Wiederaufnahme der Champions League düster. „Wenn wir so spielen, werden wir gegen Neapel verlieren“, sagte der 33-Jährige. „Wir müssen von null in der Champions League starten und uns selbst die Schuld geben, was schief gelaufen ist.“ Barcelona empfängt den SSC Neapel im Rückspiel des Königsklassen-Achtelfinals am 8. August, das erste Duell war 1:1 geendet.