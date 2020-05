Minimaler Salzburg-Sieg im Westderby

Die Rochaden bremsten den Elan und störten nachhaltig den Spiel-Rhythmus. 20 Minuten war das Westderby eine langweilige Angelegenheit. Beide Teams suchten ihr Heil in der Defensive, die Salzburger Titelfavoriten lieferten dabei mitunter ein Rückzugsgefecht im Stile eines potenziellen Abstiegskandidaten.



Spielkultur? Null. Kombinationsfußball? Fehlanzeige. Dominanz? Von wegen. Es waren die Innsbrucker, die mit Fortdauer der ersten Spielhälfte die Akzente setzten. Ein Kopfball von Perstaller verfehlte nur knapp das Ziel, einen gefinkelten Heber von Merino lenkte Salzburg-Goalie Gustafsson mit den Fingerspitzen in den Corner. Der einzige stürmische Salzburger war Trainer Moniz, der wie ein Derwisch durch die Coaching-Zone hüpfte.



Die Gäste mussten schon Innsbrucker Hilfe in Anspruch nehmen, um auf die Siegerstraße zu gelangen. Ein Flankenball von Leonardo sprang Harding an die Hand - Alan, der die restliche Zeit nicht zu sehen war, verwertete den Strafstoß (50.). Doch nicht einmal diese Führung konnte die Salzburger beflügeln. Das Offensivspiel blieb ideenlos und ungefährlich - von einem Lattenkopfball von Lindgren nach einem Freistoß einmal abgesehen.



Die Passivität der Salzburger sollte nicht bestraft werden. Weil die Tiroler vom Elfmeterpunkt nicht so kaltschnäuzig waren: Perstaller scheiterte in der turbulenten Nachspielzeit an Gustafsson.