Minamino-Abgang? Salzburg bestätigt Gespräche mit Liverpool

Die Wechsel-Gerüchte um Salzburg-Stürmer Erling Haaland reißen nicht ab, währenddessen steht nun aber auch ein anderer Star des Bundesliga-Tabellenführers im internationalen Fokus. So hat mit Liverpool gerade jenes Team, das die Salzburger eben noch aus der Champions League warf, Interesse an Takumi Minamino. Sportdirektor Christoph Freund bestätigte am Donnerstag, dass es aktuell Gespräche mit den Engländern über einen Wechsel gibt.