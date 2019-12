Heißer Verhandlungstag: War Haaland in Leipzig und Dortmund?

Stimmt das, dann war Haaland am Mittwoch aber wohl nicht nur in Dortmund, sondern auch in Leipzig. Denn die Flugdaten jener Cessna 680, die am Mittwochabend noch aus Dortmund nach Salzburg geflogen und dort wieder um 19.50 Uhr gelandet war, geben Auskunft über einen flugreichen Tag.

Begonnen hatte dieser um 8.24 Uhr in Hannover. Von dort ging es nach Nizza ganz in der Nähe von Monte Carlo. Dort ist zufälligerweise der Wohnort von Mino Raiola, dem Transferberater von Haaland. Aus Frankreich flog die Maschine nach Salzburg, wo sie zu Mittag, nämlich genau um 12.08 Uhr, landete.

Vom Wolfgang-Amadeus-Airport ging es dann 21 Minuten später weiter. Von dort flog die Maschine aber nicht direkt nach Dortmund, sondern erst Richtung Leipzig. In der Stadt im Osten Deutschlands ist auch der deutsche Red-Bull-Klub namens Rasen-Ballsport, der sich ja ebenfalls um Haaland bemühen soll. Am Flughafen Leipzig-Halle stand die Maschine gute zweieinhalb Stunden. Erst um 15.53 Uhr ging es weiter nach Dortmund.