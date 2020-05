Milan entzaubert Barca

Milan verteidigte kompakt im Kollektiv und nahm Messi im Verbund an die Leine. Barcelona hatte zwar Spiel und Gegner im Griff und den Ball hauptsächlich im Besitz, fand durch die konzentrierte Arbeit der Mailänder aber in Hälfte eins nur eine Chance vor – durch Milan-Verteidiger Mexes, der beinahe ein Eigentor produzierte.



Milan verlegte sich geschickt aufs Kontern, wurde von Ambrosini und Montolivo angetrieben und durch El Shaarawi und Boateng gefährlich. Der in Berlin geborene Ghanaer verfehlte mit einem Schuss nach einem Eckball das Barça-Tor nur um Zentimeter. Es blieb die beste Möglichkeit vor der Pause.