Herbert Prohaska (Inter, Roma), Walter Schachner (Torino, Avellino, Cesena), Toni Polster (Torino), Michael Konsel (Roma, Venedig), Markus Schopp (Brescia), György Garics (Napoli, Bologna), Alexander Manninger (Fiorentina, Siena, Juventus), um nur einige zu nennen - in den vergangenen 40 Jahren waren immer wieder österreichische Fußballer in der Serie A am Ball.

Aktuell spielt kein Österreicher in der höchsten italienischen Liga, doch das könnte sich schon bald ändern. Denn Michael Svoboda steht mit Venedig vor dem Aufstieg in die Serie A. Der Wiener Innenverteidiger kämpft sich mit dem Klub aus der Lagunenstadt gerade erfolgreich durch das Play-Off, in dem der dritte Aufsteiger neben Salernitana und Empoli ermittelt wird.