Messi und Barca gewinnen gegen Villarreal

Es war die wohl größte Schmach in der Klubgeschichte. Am 14. August kassierte der FC Barcelona gegen die Bayern im Viertelfinale der Champions League eine 2:8-Abfuhr. 44 Tage später stiegen die Katalanen am Sonntag wieder in die spanische Liga ein.

Dabei feierte Barca einen glatten 4:0-Erfolg gegen Villarreal. Matchwinner war Jungstar Ansu Fati. Der 17-Jährige erzielte die ersten beiden Treffer, wurde dann gefoult und holte einen Elfmeter heraus. So frech, diesen auch zu schießen war der junge Mann aber nicht und schupfte Lionel Messi den Ball zu. Der Weltstar traf zum 3:0, der vierte Treffer resultierte aus einem Eigentor der Gäste.