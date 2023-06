Messi führte Argentinien mit seinem schnellsten Tor zum Sieg

Vor 70.000 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Arbeiterstadion erhöhte German Pezzella (68.) per Kopf zum verdienten Erfolg in der Revanche für das Achtelfinale bei der WM im Dezember in Katar, das Argentinien in Doha mit 2:1 gewonnen hatte.

Der Messi-Flitzer

Kurz vor dem Treffer zum 2:0 hatte ein Flitzer Messi überrascht. Der Argentinier stand in der Nähe der Eckfahne, als der Fan im argentinischen Nationaltrikot mit Messis Nummer 10 auf dem Rücken den Star umarmte. Der zunächst verdutzte Auswahl-Kapitän legte dem Mann dann auch den Arm auf den Rücken. Dann stürmte der Eindringling weiter über das Spielfeld, klatsche Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez noch ab, ehe er von Sicherheitskräften weggebracht wurde.