Messi erneut im Visier der Finanzermittler

Lionel Messi hat nach der Drogen-Geldwäsche Affäre rund um seinen Vater und der ausstehenden Steuernachzahlung in zweistelliger Millionenhöhe erneut mit Finanzermittlern zu tun. Wie der Spiegel in seiner Printausgabe berichtet, soll der Großteil der Einnahmen aus Benefizspielen der "Freunde Messis" nicht - wie vorgesehen - an wohltätige Organisationen weitergegeben worden sein. Es handle sich dabei um mehrere Millionen Dollar.

Ein Überweisungsbeleg eines Millionenbetrags auf ein Konto im karibischen Inselstaat Curaçao wurde laut Spiegel von Zeugen bereits vorgelegt. Der Sportveranstalter Guillermo Marin, die zentrale Figur in der Affäre, soll der Kopf hinter den Machenschaften sein. Der Chef der Veranstaltungsagentur “Imagen Deportiva“ aus Buenos Aires verkaufte die Rechte an den Charity-Spielen und gilt als Vertrauter des Messi-Clans. 7,9 Mio Dollar (sieben Mio Euro) sind insgesamt durch die Spiele umgesetzt worden, an Bedürftige aus Syrien und Argentinien wurden davon jedoch gerade mal 300 000 US-Dollar (268 000 Euro) weitergegeben. Was mit dem Großteil der Einnahmen tatsächlich passierte, darüber schweigt Marin.

In den Jahren 2012 und 2013 wurden insgesamt sechs Benefizspiele in Nord-, Mittel- und Südamerika ausgetragen, deren Erlös (Ticketpreise zwischen 50 und 2200 Euro) nicht wohltätigen Zwecken sondern Spielern, Agenten und Messi selbst zu Gute gekommen sein soll. Die spanische Polizei hat eine Sondereinheit der Guardia Civil auf den Fall angesetzt.