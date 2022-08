Meister AC Milan mit gelungenem Saisonstart in die Serie A

Der italienische Fußball-Meister AC Milan hat am Samstag einen erfolgreichen Auftakt in die Serie A gefeiert. Der Titelverteidiger aus Mailand setzte sich in einem turbulenten ersten Saisonspiel vor heimischem Publikum gegen Udinese mit 4:2 (2:2) durch. Vizemeister Inter Mailand startete am Samstagabend in Lecce in die neue Spielzeit.

Im Giuseppe-Meazza-Stadion drehten die MailĂ€nder einen frĂŒhen RĂŒckstand durch Rodrigo Becao (2.) zunĂ€chst durch einen Elfmeter von Theo Hernandez (11.) und Ante Rebic (15.). In der Nachspielzeit der ersten HĂ€lfte glich Udinese durch Adam Masina (45.+3) aus. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff brachte Brahim Diaz die "Rossoneri" wieder auf die Siegerstraße. Rebic sorgte mit seinem zweiten Treffer fĂŒr die Entscheidung (68.).