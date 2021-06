Wilde Gerüchte um Ghana-Star Asamoah Gyan

Die ganze Geschichte fing in etwa so an: Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Fußball-WM in Brasilien wollte sich Ghanas Superstar Asamoah Gyan einen erholsamen Urlaub gönnen. Der Weg führte den 28-jährigen Stürmer in ein nettes Ressort in Ada, im östlichen Ghana. Damit es mit der eigenen Familie nicht fad wird, nahm der in Vereinigten Arabischen Emiraten bei al Ain Club tätige Gyan seinen älteren Bruder Baffour Gyan, seinen guten Freund Castro, seines Zeichens ein angesagter ghanaischer Rapper, und dessen Freundin Janet Badu mit. Ein perfekter Urlaub möchte man meinen - bis die Geschichte eine negative Wende nahm.

Theophilus Tagoe, so der bürgerliche Name des Rappers Castro, und seine Freundin machten einen Jetski-Ausflug, von dem sie nicht mehr zurückkehren sollten. Die mehrtägige Suche nach den beiden endete erfolglos, in Folge nahm man an, dass die Vermissten ertrunken seien. Die Leichen wurden allerdings nicht gefunden.