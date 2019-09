Mattersburger Krise: Das Pappelstadion macht keine Angst

Umstellungen

Mattersburgs Trainer Franz Ponweiser sah keinen Grund, die Mannschaft zu verändern, die vor zwei Wochen nach vier Niederlagen endlich wieder einen Sieg eingefahren hat. Anders stellte sich die Sachlage für Thomas Silberberger dar. Seine Tiroler Aufsteiger konnten nur das Auftaktspiel in die Meisterschaft gewinnen, zuletzt hatte es ein 1:5 gegen Meister Salzburg gegeben. Also stellte er an fünf Positionen um.

Mattersburg begann schwungvoller, hatte aber keine zwingenden Torchancen. Auf der anderen Seite schoss Dedic im Strafraum, Malic wollte die Hand wegziehen, was ihm aber nicht rechtzeitig gelang. Den verhängten Elfmeter verwertete Dedic (18.).