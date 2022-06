Martin Hintereggers Rückkehr ins Gurktal nach 16 Jahren

In seiner vor nicht einmal einem Jahr erschienenen Biografie „Innensicht“ gab er zu Protokoll, dass er gerne feiere. Das kann er jetzt, weil Eintracht Frankfurt seinen bis 2024 laufenden Vertrag aufgelöst hat, ohne Konsequenzen eines Arbeitgebers zu fürchten. Denn ab jetzt ist er sein eigener Chef, kann Hubschrauber fliegen, so viel er will, kann die steirische Harmonika spielen, so oft er will und kann vom Schmalzmus der Gurki-Oma essen, so viel er will.