Champions League: Sturm Graz trifft auf Real Madrid

Doublegewinner SKN St. Pölten hat sich mit dem Gewinn des Meistertitels einen Gefallen getan: In der ersten Phase der Champions League haben die Niederösterreicherinnen machbare Aufgaben zugelost bekommen. Im ersten Teil des Meisterwegs trifft der SKN in Skopje auf Ljuboten aus Nordmazedonien (18. August), der Gewinner dieser Partie bekommt es drei Tage später mit dem Sieger der Partie Dinamo-BSUPC (BLR) - Lokomotiv Stara Zagora (BUL) zu tun. Die Sieger der insgesamt elf Finalspiele im Meisterweg steigen in die zweite Phase auf.

Attraktiver, aber ungleich schwieriger ist der (Liga-)Weg von Sturm Graz in Richtung Gruppenphase. Denn am 18. August wartet Real Madrid, das zuletzt im Viertelfinale am FC Barcelona gescheitert war. Sollten die Steirerinnen die Spanierinnen zum Stolpern bringen, steht drei Tage später der Sieger aus Manchester City (ENG) - Tomiris-Turan (KAZ) im Weg, der eher nicht aus Kasachstan stammen wird. Insgesamt vier Klubs qualifizieren sich auf diesem Weg für die zweite Phase.