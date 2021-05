Einigung erzielt: Marko Arnautovic vor Wechsel zu neuem Klub

Marko Arnautovic steht vor einer neuen Aufgabe in Italiens Serie A. Wie die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport berichtet, habe die Familie des 32-Jährigen mit dem Serie-A-Klub FC Bologna ein Übereinkommen getroffen und ein Wechsel soll unmittelbar bevorstehen. Es soll sowohl eine Einigung bezüglich der Anzahl der Einsätze wie auch über die Vertragsdauer erzielt worden sein.

Laut dem italienischen Blatt werde Arnautovic sein drittes Vertragsjahr in Bologna oder in Montreal verbringen. Mit Joey Saputo, der Eigentümer des FC Bologna und CF Montreal ist, könne der Österreicher dann eine Wahl treffen. Arnautovic soll rund 2,7 Millionen Euro im Jahr plus zusätzliche Boni verdienen. In Italien spielte der 32-Jährige unter anderem mit Mario Balotelli beim aktuellen Serie-A-Meister Inter Mailand.

Marko Arnautovic bereitet sich aktuell mit dem ÖFB-Team in Bad Tatzmannsdorf auf die EURO 2021 vor. Der ÖFB-Stürmer laborierte zuletzt an Muskelproblemen.