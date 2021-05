Paukenschlag: Trainer Zinédine Zidane verlässt Real Madrid

Rücktritt kommt nicht überraschend

Real Madrid konnte in der Saison 2020/21 keinen Titel gewinnen und muss sich mit dem Titel Vizemeister zufriedengeben. Zudem holte der Erzrivale FC Barcelona in der wohl schlechtesten Saison seit rund einem Jahrzehnt den Ligapokal. Die Königlichen mussten hingegen eine Blamage im spanischen Pokal hinnehmen und scheiterten sensationell am Drittligisten CD Alcoyano. Der Einzug ins Halbfinale der Champions League soll demnach nicht genug für die Klub-Offiziellen gewesen sein.

Schon zu diesem Zeitpunkt soll sich die Vereinsspitze darüber im Klaren gewesen sein, dass Veränderungen im Sommer unabdingbar seien. Auch das schwierige Verhältnis Zidanes zu Klubchef Florentino Pérez hat der Marca zufolge letztlich zur Rücktritts-Entscheidung des 48-Jährigen geführt. Zudem gelte Juventus Turin als Interessent der französischen Legende.