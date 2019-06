Marko Arnautovic ist wieder Kapitän

„Er hat die meisten Länderspiele und sich die Schleife auch aufgrund seiner Leistungen verdient“, erklärt Teamchef Franco Foda die logische Konsequenz, zumal die etatmäßigen Kapitäne Baumgartlinger und Alaba in Skopje am Montagabend (20.45 Uhr) verletzt fehlen.

Zuletzt trug der 30-Jährige die Scheife in Bosnien und daheim gegen Nordirland, wo er das Goldtor zum 1:0-Sieg erzielte und danach die Kapitänsbinde in Richtung Ehrentribüne hielt. Vorangegangen war dem eine Diskussion über die Kapitänsrolle von Arnautovic.

"Für mich war immer klar, dass er auch Kapitän dieser Mannschaft sein kann", so Foda. "Frühere Diskussionen waren überzogen, haben mich nicht tangiert." Foda stimmte nach der Ankunft am Flughafen in Skopje eine Lobeshymne auf Arnautovic an. " Marko ist ein herzensguter Mensch, der halt polarisiert. Aber solche Spieler wollen wir doch, die ihre eigene Meinung haben, die etwas anders sind als die anderen."

Als Trainer, so Foda, muss man so einen Spieler im Griff haben, "dann ist alles in Ordnung", musste Foda lachen. " Marko ist einer, der den Unterschied ausmachen kann."