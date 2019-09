Marko Arnautovic: "Die Leute können denken, was sie wollen"

„Bombardiert’s mich“, forderte Marko Arnautovic die Reporter auf und an seinem kecken Grinsen war zu sehen, dass er gut drauf ist. Nicht einmal der massive Kälteeinbruch und der heftige Regen am ersten Tag des Nationalteam-Trainingslagers in Saalfelden konnte seiner Laune was anhaben. Aber für einen, der wie Arnautovic gerade aus China kommt, ist so ein Herbstwetter sogar eine echte Wohltat. „Das Schwierigste dort ist das Klima“, berichtet der 30-Jährige Neo-Legionär bei Schanghai SIPG. „Gefühlt hat es 45 Grad und 97 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich bin in der heißesten Zeit dorthin gekommen.“

Was hat er in den ersten zwei Monaten in China sonst noch erlebt? Welche Eindrücke hat er gewonnen? Marko Arnautovic über ...

Die ersten Wochen in Schanghai: „Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen, Der Klub ist sehr professionell und hilft mir, wo es nur geht. Ich habe einen Typen, der für mich arbeitet, 24 Stunden für mich da ist und auch mein Fahrer ist. Sonst ist es wie in Europa: Du gehst zum Training, spielst Fußball und gehst wieder nach Hause.“