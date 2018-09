Mario Sonnleitner: "Ich bin kein Anti-Kicker"

Ruhe in Hütteldorf? Sicher nicht. Zuerst die Berichte über die Schändung des Grabes eines viel zu jung verstorbenen Rapid-Anhängers mit „Viola“- und Hakenkreuz-Schmierereien. Nun die Polizei-Ermittlungen nach Morddrohungen in den unsozialen Medien gegen Austria-Tormann Pentz. Und am Montag berät die Bundesliga über die Strafen für Rapid wegen der „Fan“-Randale vor dem Gästesektor nach dem Derby.

Bei all dem Wahnsinn rund um den Klub bleibt einer ruhig. „Wir dürfen uns vom Rundherum nicht beeinflussen lassen. In Hütteldorf scheppern die Nervenkostüme schnell“, sagt Mario Sonnleitner. Es scheint, als würde der 31-Jährige umso stärker werden, je größer der Druck und die Aufregung sind. In den vergangenen vier Europacup-Spielen bekam der Innenverteidiger jeweils die KURIER-Bestnote 1.

Um heute (17 Uhr, Sky Sport Austria live) in Salzburg eine Chance zu haben, wird wieder eine Europacup-Leistung nötig sein.

KURIER: Wenn Sie nur einen Grund für den Unterschied zwischen den Europacup-Ergebnissen und der Liga nennen dürften – welcher wäre das?

Mario Sonnleitner: (denkt lange nach) Wir haben uns vor der Saison auf das ganz große Ziel Gruppenphase eingeschworen. Dann hat mit diesem unbedingten Willen auch öfters der Spielverlauf für uns gepasst, im Derby mit mehr Torchancen aber nicht. Wenn ich nur einen Grund nennen darf, sage ich: Im Europacup kennt uns keiner.

Wie meinen Sie das?

Du hast ja in einer englischen Woche nicht mehr Zeit als für ein paar Videos und Analysen – da können wir die Gegner überraschen. In der Liga kennt jeder jeden perfekt, da müssen wir mit der oft höheren Qualität die Partien für uns entscheiden.