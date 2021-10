Die Zeichen stehen auf Angriff: Sabitzer vor Bayern-Startelfdebüt

Pandemiebedingt ist das Münchner Oktoberfest, das traditionell im September stattfindet (wann auch sonst?!), auch heuer ausgefallen. Aber es gibt ja noch den FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister sorgt mit seinen jüngsten Auftritten dafür, dass in München doch noch Festtagsstimmung im Oktober aufkommt. In der Liga demütigte man am Sonntag den unmittelbaren Verfolger aus Leverkusen beim 5:1, in der laufenden Champions League ist das Team von Julian Nagelsmann noch völlig ohne Makel: Zwei Spiele, zwei Siege, Torverhältnis 8:0. Am Mittwoch wartet nun die ebenfalls noch ungeschlagene Benfica-Truppe in Lissabon.