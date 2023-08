Marcel Sabitzer traf bei seinem Dortmunder Pflichtspieldebüt

Ein Erfolgserlebnis gab es derweil auch für Ex-Austria-Goalgetter Haris Tabakovic. In seinem zweiten Match im Trikot von Hertha Berlin gelang dem Schweizer der erste Treffer. Beim 5:0-Sieg des Bundesligaabsteigers in Jena traf Tabakovic artistisch per Fallrückzieher.

Die erste Runde des DFB-Pokals brachte auch eine Überraschung. Für Bundesligist Werder Bremen (Marco Friedl wurde in der 90. Minute eingewechselt) kam gegen Viktoria Köln trotz einer zweimaligen Führung das frühe Aus – 2:3. Der Drittligist machte mit einem Tor in der Nachspielzeit die Sensation perfekt.