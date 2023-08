Transfer-Kracher fixiert: Stürmer-Star Kane wechselt zu den Bayern

Kane soll in München im Trikot mit der 9 mit Toren dafür sorgen, dass die Bayern in der kommenden Saison möglichst in allen Wettbewerben bis zum Ende um die Titel kämpfen, insbesondere in der Champions League. Womöglich werden ihn die Fans schon am Samstagabend erstmals im Münchner Trikot in Aktion sehen. "Es sind alle Möglichkeiten offen", hatte Tuchel zu einem möglichen Blitzdebüt des Neuzugangs im Supercup gesagt. "Zunächst ist das Entscheidende, dass er unser Spieler ist", sagte Tuchel: "Wir haben Zeit."