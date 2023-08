Starstürmer Harry Kane hielt Wort und ist in München gelandet

Der wochenlange Poker um den Transfer von Englands Starstürmer Harry Kane zum deutschen Fußball-Serienmeister Bayern München hat ein Ende. Nach der Einigung der Clubs hat auch der 30-jährige Torjäger von Tottenham Hotspur den Münchnern seine Zusage gegeben, wie das Portal The Athletic in der Nacht zum Freitag meldete. Freitagabend ist der Engländer dann in Deutschland gelandet..