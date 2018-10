Janko: "Es ist gefährlich, sich mundtot machen zu lassen"

Ihr Karriereende erscheint am Horizont. Spüren Sie Wehmut?

Nein. Irgendwie freue ich mich auf die Zeit danach. Grundsätzlich habe ich mich aber entschlossen, mein Karriereende im Verein und im Team offen zu lassen. Im Nationalteam habe ich es nicht in meine Hände gelegt, weil ich dem ÖFB und auch Marcel Koller ewig dankbar bin. Ohne Verband und Koller hätte es meine letzten vier, fünf Jahre als Profi in dieser Art und Weise nicht gegeben. Das Nationalteam ist für mich seit jeher eine ehrenvolle Verpflichtung.

Geht es auch um das Gefühl, noch gebraucht zu werden? Nein, darum geht’s mir nicht, und ja, es ist ein schönes Gefühl, noch gebraucht zu werden. Ich hatte eine sehr untypische Team-Karriere mit wunderschönen Zeiten. Daher wollte ich aktiv auch kein Ende verlautbaren. Ich fand, das steht mir nicht zu.

Es gab zuletzt wieder heftige Diskussionen um die Strukturen beim ÖFB. Konstruktiv gesprochen: Was soll sich ändern?

Ich finde, dass die Frage in den Raum gestellt werden darf, ob die Struktur, wie sie jetzt vorherrscht, zukunftsträchtig ist. Das heißt nicht, dass jene davor schlecht war. Der Fußball hat sich aber, wie viele Dinge in der Gesellschaft, weiterentwickelt. Ist es da nicht gerechtfertigt, auf einer sachlichen Ebene öffentlich eine Diskussion führen zu dürfen? Natürlich weiß ich, dass es ein schwieriges Unterfangen ist, weil das Konstrukt so aufgebaut ist, dass jene, die die meiste Macht haben, sich nur selbst abwählen können. Das ist das Absurde an der Geschichte.