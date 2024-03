Janko über die EM-Vorfreude: Auch der "zweite Anzug" sitzt perfekt

Und plötzlich ist ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei Bayern München ein Trainer-Kandidat. Ganz gleich, ob im Hintergrund konkret verhandelt wird oder, ob es sich doch nur um ein hartnäckiges Gerücht handelt, allein das Interesse an seiner Person spricht für seine Arbeit beim ÖFB.

Seine Statistik als Teamchef liest sich hervorragend, in den letzten fünf Spielen kassierte Österreich nur ein Gegentor.

Ich bin voller Vorfreude, aber auch zurückhaltend – und sehe das Team in einer guten Ausgangslage. Denn übersteht Österreich die Gruppenphase, herrscht zurecht eine Euphorie. Gelingt der Aufstieg nicht, dann wird sicher das Argument mit der tatsächlich schwierigen Gruppe ins Treffen geführt.

Polen und die Niederlande sind Gegner in absoluter Reichweite, Frankreich steht von der Qualität her über Österreich. Aber auch da ist in einem Spiel einiges möglich.

Ich stimme nun das altbekannte Lied an, dass sich keine weiteren Spieler des Kaders verletzen sollten. Wobei in den beiden Tests offensichtlich wurde, dass auch der vermeintlich „zweite Anzug“ durchaus gut sitzen kann.

Genau deswegen freue ich mich schon auf die EURO.