ManCity übernahm Tabellenführung, 50. Saisontor von Haaland

Erling Haaland per Elfmeter nach Foul an Julian Alvarez (5.) sowie Alvarez selbst (36.) trafen für die Gäste, dazwischen hatte Vinicius (15.) für den Ausgleich gesorgt. Für den früheren Salzburger Haaland, der in seiner ersten Saison in England schon mehrere Rekorde aufgestellt hat, war es wettbewerbsübergreifend der 50. Saisontreffer. Damit hat der Norweger 21 Tore mehr auf dem Konto als jeder andere Premier-League-Profi in dieser Spielzeit. Da sein Team im FA-Cup-Finale und im Halbfinale der Champions League steht und noch sechs Liga-Spiele vor sich hat, dürften weitere Haaland-Tore folgen.