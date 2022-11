Cristiano Ronaldo wird Manchester United mit sofortiger Wirkung verlassen. Dies gab der englische Fußball-Traditionsclub am Dienstag einige Tage nach dem aufsehenerregenden TV-Interview des portugiesischen Altstars bekannt. Ronaldo und der Club wĂŒrden sich "in gegenseitigem EinverstĂ€ndnis" trennen, hieß es. United dankte dem StĂŒrmerstar fĂŒr seinen "immensen Beitrag" in seinen zwei Engagements im Old Trafford. 145 Tore in 346 EinsĂ€tzen hat Ronaldo fĂŒr die "Red Devils" erzielt.

Ronaldo hatte in einem Interview mit dem britischen Star-Moderator Piers Morgan den Clubverantwortlichen von ManUnited und Trainer Erik ten Hag "Verrat" vorgeworfen und die Inhaberfamilie Glazer kritisiert. Die Glazers interessierten sich nicht fĂŒr den Club, schimpfte der 37-JĂ€hrige in dem Interview, das beim Sender TalkTV an zwei Abenden ausgestrahlt wurde. Vor Trainer Ten Hag habe er keinen Respekt, weil dieser ihn auch nicht respektiere.