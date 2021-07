Manchester United kauft Jadon Sancho vom BVB um 85 Millionen Euro

Vor einem Jahr haben die Verhandlungen begonnen. Nach einer Pause zum Abkühlen wurde es am Transfermarkt wieder heiß, jetzt ist die Einigung da. Die Summe lässt vermuten, dass zumindest in England die Corona-Krise vorbei ist.

Borussia Dortmund verliert erneut einen eigentlich unverzichtbaren Schlüsselspieler, macht damit aber zum wiederholten Male kräftig Kasse. Über die „grundsätzliche Einigung“ des Wechsels von Jung-Star Jadon Sancho zum englischen Rekordmeister Manchester United informierten beide Klubs am Mittwoch. Der englische Rekordmeister zahlt demnach „eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85,0 Millionen Euro“, hieß es in der Pflichtmitteilung der Borussia an die Börse.

Nachricht an die Börse

„Der Spieler Jadon Sancho ‚ steht vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („BVB“) zur Manchester United Football Club Limited („Manchester United“). Hierüber haben beide Clubs und der Spieler heute grundsätzlich Einigung erzielt“, teilte der börsennotierte Verein mit.