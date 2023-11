Manchester United steht nach "Kopenhagener Katastrophe" vor dem Aus

Der beim FC Kopenhagen ausgebildete, ehemalige Sturm-Graz-TorjĂ€ger Rasmus Höjlund brachte United zunĂ€chst mit seinen beiden Treffern (3., 28.) komfortabel in FĂŒhrung. Nach der Roten Karte gegen Marcus Rashford, die erst durch Eingreifen des VAR gegeben wurde (42.), kippte die Partie allerdings.

In der 45. Minute erzielte Mohamed Elyounoussi den Anschlusstreffer, in der 9. von 13 Minuten Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Diogo Goncalves per Handelfmeter den Ausgleich. Ebenfalls per Handelfer brachte Bruno Fernandes Manchester ein weiteres Mal in FĂŒhrung (69.), ehe Lukas Lerager (83.) und der erst 17-jĂ€hrige Schwede Roony Bardghji (87.) die Partie vollends drehten.

Manchester United kritisiert den Schiedsrichter

SpĂ€testens dann hatten die Kopenhagener Fans recht behalten. "Your Theatre of Nightmares" ("Euer Albtraum-Theater") hieß es auf einem Banner vor Anpfiff, das in Anspielung an die HeimstĂ€tte von Manchester ("Theatre of Dreams") entrollt wurde. Die Protagonisten der GĂ€ste sahen die Schuld an der Niederlage eher bei den Unparteiischen. Der Ausschluss von Rashford sei viel zu hart gewesen, so das einstimmige Urteil im United-Lager.