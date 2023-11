Historischer CL-Punkt für Union Berlin, 3:1-Erfolg für Real Sociedad

Der deutsche Bundesligist Union Berlin ging erstmals seit zwölf Pflichtspielen nicht als Verlierer vom Platz und holte den ersten Punkt in der Königsklasse überhaupt. Die Elf von Trainer Urs Fischer erkämpfte sich in der Gruppe C bei SSC Napoli ein 1:1 (0:1). Die Italiener jubelten dank eines glücklichen Treffers von Matteo Politano (39.). Für die Berliner, bei denen ÖFB-Legionär Christopher Trimmel in der 64. Minute eingewechselt wurde, glich Datro Fofana (52.) per Abstauber nach einem Konter aus. Die "Eisernen" hatten zudem bei einem Juranovic-Freistoß an die Stange kurz vor dem Pausenpfiff noch Pech.