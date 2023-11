CL-Kracher live: So steht es bei Salzburg gegen Inter Mailand

Dass ÖFB-Stürmer Arnautovic rund eineinhalb Monate nach seiner Verletzungspause (Oberschenkel) wieder im Inter-Kader steht, sah Struber mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Wir wissen, was er für Österreich in den letzten Jahren geleistet hat. Ich bin froh, dass Teamchef Ralf Rangnick ihn wieder zur Verfügung hat. Aber wir wissen auch, dass er am Ball fantastische Möglichkeiten hat, weil er in mehrerlei Hinsicht schwer zu kontrollieren ist. Das macht es für uns nicht einfacher. Es wäre für uns nett gewesen, wenn er die Reise zu uns nicht angetreten hätte."