ManUniteds Angst vor dem Bayern-Express

Der Vertrauensvorschuss ist längst aufgebraucht, zumindest bei den Fans und den englischen Medien. "Schafft es Moyes, von Bayern nicht verprügelt zu werden?", lautete etwa die Schlagzeile der Sunday Times. In Erwartung einer weiteren Blamage für den englischen Rekordmeister, zumal den Hausherren im Hinspiel mit Evra, Rafael und Goalgetter Van Persie drei Leistungsträger fehlen.

Also doch ein Glückslos für die Bayern, die in Manchester den achten Auswärtssieg in der Champions League in Serie (= neuer Rekord) anpeilen?

Matthias Sammer wird fuchsteufelswild, wenn er dieser Tage vom ach so schwachen Manchester United hört. "Wir dürfen uns durch das dumme Gerede nicht ablenken lassen", fordert der Sportvorstand des FC Bayern, "es ist ein Ausrufezeichen, dass Manchester unter den letzten acht ist."

Bei United blicken derweil manche bereits in die Zukunft – in eine rosigere Zukunft, in der einige Klublegenden eine wichtige Rolle spielen sollen. Laut einem Bericht der Sun wollen David Beckham und einige seiner ehemaligen Mitspieler von Manchester United den englischen Fußball-Rekordmeister übernehmen. Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary und Phil Neville sowie Nicky Butt sollen sich derzeit in Gesprächen mit möglichen Investoren befinden, um die Mehrheitsanteile am Verein zu kaufen.

Ryan Giggs könnte dann sogar sein eigener Chef sein. Der Waliser ist mit seinen 40 Jahren immer noch für Manchester am Ball und eine der wichtigsten Figuren. Er kennt noch die guten, alten Zeiten und warnt davor, den englischen Rekordmeister abzuschreiben: "Wir sehen uns nicht als Außenseiter. Wir spielen zu Hause in der Champions League. Und wir sind immer noch United."

Manchester United vs. Bayern München - die Duelle: