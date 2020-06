Manchester City – Statisten auf der europäischen Bühne

Ist das wirklich das Beste, das der englische Vereinsfußball aktuell zu bieten hat? Ist das tatsächlich der Meister der berühmten Premier League; das Starensemble, in dem Teamspieler aus zehn Ländern aufgeigen; die Supertruppe, in die allein in den vergangenen fünf Jahren eine halbe Million Euro investiert wurde? Ist das wirklich der Klub, der ausgezogen ist, um den europäischen Fußball zu erobern und die Champions League zu gewinnen?

Er ist es wirklich, und er ist von all den Zielen in etwa so weit entfernt wie München von Manchester.

Zwei Pünktchen – das ist die magere Ausbeute von Manchester City nach den ersten vier Gruppenspielen in der Champions League. Wieder einmal sind die Engländer nur Statisten auf der internationalen Bühne, wieder einmal droht Manchester City das Aus in der Vorrunde. Auf der Insel gilt der Verein als "Europa-Versager", denn von den bisherigen 24 Partien in der Champions League hat City gerade einmal acht gewonnen.

Vor dem Duell mit Bayern München (20.45 Uhr, live in Puls4, Sky) steht der englische Meister jedenfalls unter Zugzwang und ist zum Punkten verdammt – ein schier aussichtsloses Unterfangen, denn die Bayern sind im zweiten Jahr unter Trainer Josep Guardiola noch stärker geworden. In der Champions League hat der deutsche Rekordmeister alle Partien gewonnen und das Ticket für die K.-o.-Runde bereits fix.