Maierhofer will aufsteigen: "Daran habe ich immer geglaubt"

Als Stefan Maierhofer im September zum FC Aarau kam, war der Klub Letzter in der 2. Liga. Durch ein Tor des Österreichers beim 1:0-Sieg am Sonntag gegen Rapperswil beendete der Klub die Saison auf Platz zwei. Heute und am Sonntag kommt es gegen Xamax Neuchâtel, den Neunten aus der Super League, zum Aufstiegs-Play-off.

KURIER: Trifft die Vermutung zu, dass Sie mit dieser Leistungsexplosion gerechnet haben?

Stefan Maierhofer: (Lacht). Man muss sich im Leben immer Ziele stecken. 14 Punkte aufzuholen in 30 Runden ist ein machbares Ziel gewesen. Das haben wir geschafft und uns redlich verdient. Ein Riesenerfolg, der in die Geschichte eingeht. Es ist in der Schweiz noch nie einem Klub, der die ersten sechs Spiele verloren hat, gelungen, am Ende nicht abzusteigen. Und wir spielen jetzt um den Aufstieg. Und daran habe ich immer geglaubt.

Was war konkret das Ziel, als Sie unterschrieben haben?

Wir waren sieben Punkte hinter dem Vorletzten und wollten natürlich so schnell wie möglich unten rauskommen. Das war brutal, aber so ist der Fußball. Und jetzt haben wir zwei Spiele, für die jeder gerne eine Woche Urlaub opfert

Sie sind mit elf Treffern auch der beste Torschütze ihres Klubs. Haben Sie damit gerechnet, auch als Torjäger noch einmal so einzuschlagen?

Früher, als ich bei Rapid, in England oder in Duisburg gespielt habe, war ich sicher mehr darauf angeheizt, persönlich anzuschreiben. Ich bin keiner, der nur auf sich schaut. Ich habe auch fünf Tore vorbereitet, von dem her habe ich einen ganz guten Schnitt mit 16 Scorerpunkten in 23 Spielen. Das Tor am vergangenen Wochenende war vielleicht eines der wichtigsten in meiner Karriere.