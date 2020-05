Maierhofer hält sich fit und teilt aus

Es ist für einen Fußballer sicherlich nicht die angenehmste Situation: Zu Hause auf gepackten Koffern zu sitzen und zu warten. So oder so ähnlich geht es derzeit Stefan Maierhofer. Nach der Auflösung seines Vertrages mit Salzburg steckt Stürmer in der Warteschleife. Die Verhandlungen mit Köln sind zwar weit vorangeschritten, aber unterschrieben ist der Vertrag, der bis Saisonende laufen soll, noch nicht. Die Neunte der 2. Deutschen Bundesliga reiste Dienstag ohne Maierhofer ins Trainingslager in Belek. Der 30-Jährige hält sich derzeit in Wien mit Laufen fit. Sollte der Vertrag unterschrieben sein, würde er in die Türkei nachreisen.