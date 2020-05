Maierhofer kann nach Köln wechseln

Für Maierhofer gehen mit der vorzeitigen Vertragsauflösung ereignisreiche 16 Monate in Salzburg zu Ende. Der Teamstürmer war im August 2011 Wolverhampton abgekauft worden. Es folgte eine erfolgreich erste Saison in Salzburg, in der er mit 14 Ligatoren maßgeblich am Meistertitel beteiligt war.

Trotzdem war Maierhofer nie unumstritten, auch klubintern. Mit Sturmkollegen Leonardo gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Der Brasilianer wurde schlussendlich suspendiert, weil er Maierhofer im Internetportal laola1 öffentlich kritisiert hatte.

Sportlich lief es aber nur bis zum Trainerwechsel im Sommer gut. Unter Ex-Trainer Ricardo Moniz war Maierhofer noch Stammspieler gewesen. Unter dessen Nachfolger Roger Schmidt kam er nur sporadisch zu Kurzeinsätzen.