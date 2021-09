Männer und Frauen in St. Pölten: Premiere für das gemischte Doppel

Viele Ideen wurden vom SKN in den vergangenen Jahren präsentiert. Nur die wenigsten sind als Erfolg in die Vereinsgeschichte eingegangen. Dementsprechend ist es in St. Pölten nicht nur sportlich bergab gegangen, sondern auch mit dem Publikumszuspruch und den Imagewerten.

Der neuesten Idee ist aber uneingeschränkt Erfolg zu wünschen: Erstmals in der Bundesliga-Geschichte wird ein gemischtes Doppel ausgetragen. Zuerst treten die SKN-Herren zum NÖ-Derby in der 2. Liga gegen Amstetten an (18.10 Uhr). Direkt danach wärmen sich die SKN-Frauen für ihr Spitzenspiel gegen die Austria (20.30 Uhr) auf. Beide Partien werden auf ORF Sport + live übertragen.

Flop und Top

Während die Herren mit dem teuersten Kader der 2. Liga einen Fehlstart hingelegt haben und mit nur vier Punkten aus acht Spielen auf Rang 15 liegen, sind die SKN-Frauen seit 2015 in Österreich eine eigene Klasse. Doch der Zuschauerzuspruch bleibt bescheiden – vor allem in der Liga mit rund 100 Besuchern.