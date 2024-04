Südafrikanischer Fußballprofi bei einem Autodiebstahl erschossen

Die Tragödie ereignete sich am Mittwochabend, wie Fleurs Verein auf "X" bekanntgab. Demnach wollten die bislang unbekannten Täter das Auto des ehemaligen Juniorennationalspielers stehlen. "Die Verdächtigen zielten mit einer Schusswaffe auf ihn, holten ihn aus seinem Fahrzeug und schossen ihm dann einmal in den Oberkörper", schilderte der Polizeisprecher der Provinz Gauteng, Mavel Massondo , gegenüber lokalen Medien den Vorfall. Daraufhin sei ein Täter mit dem Auto geflohen.

Sein Verein, der den tragischen Tod via "X" öffentlich machte, schrieb: "Mit großer Trauer geben wie bekannt, dass der Spieler der Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, gestern Abend bei einer Entführung in Johannesburg auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schwerzen Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden."

Der Innenverteidiger spielte für die U17- und U23-Auswahl Südafrikas und nahm mit dem Team auch an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio teil.