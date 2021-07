Lukas Podolski: Schmähbruder, Kultkicker und der Letzte seiner Art

Er ist und bleibt nun einmal ein Spaßvogel. Und weil diesem Lukas Podolski das Leben als Fußballer immer noch so viel Freude bereitet, hat er auch keine Lust, den Ball ins Out zu schießen. Während etliche seiner WM-Kollegen von 2014 die Karriere bereits beendet haben, hat der 36-Jährige schon wieder eine neue Herausforderung gefunden: Nach Stationen in England, Italien, Japan und in der Türkei trägt Podolski fortan das Trikot des polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. Er kehrt damit in das Land zurück, in dem er 1985 auf die Welt gekommen ist. Und dort wird seine Fußballreise auch zu Ende gehen. „Mein großer Traum ist es, irgendwann meine Fußballerkarriere bei Gornik zu beenden“, schrieb Podolski.