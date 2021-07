Zurück zu den Wurzeln: Lukas Podolski wechselt zu Gornik Zabrze

Rückkehr bereits angedeutet

Am Montag hatte sich der Wechsel bereits angebahnt, als der polnische Klub ein Video mit den Worten "The Legend continues..." veröffentlichte. "Poldi" antwortete prompt mit "The Saga continues".

Zabrze liegt in der Nähe von Gliwice, dem Geburtsort von Podolski. Der 36-Jährige startet beim polnischen Verein ein "neues Kapitel". Soll es die letzte Karrierestation von Podolski werden? "Für mich ist es zum Beispiel nach wie vor eine Option, dass ich zum Ende meiner Karriere noch einmal in Polen spiele, bei Gornik Zabrze, meinem Verein in Polen“, hatte Podolski vor fünf Jahren in einem Interview auf dfb.de verlauten lassen.