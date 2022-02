Lukaku schoss Chelsea ins Finale der Klub-WM

Champions-League-Sieger Chelsea hat am Mittwoch das Finale der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten erreicht. Die Londoner setzten sich im Halbfinale mit 1:0 (1:0) gegen den saudischen Klub Al Hilal, den Sieger der asiatischen Champions League, durch. Romelu Lukaku (31. Minute) schoss sein Team in Abu Dhabi ins Finale, wo die Blues am Samstag auf Copa-Libertadores-Sieger Palmeiras Sao Paulo treffen.