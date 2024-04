Der in Spanien der Korruption und der sexuellen Aggression beschuldigte frühere Fußball-Verbandschef Luis Rubiales muss am 29. April vor Gericht aussagen. Die in der Korruptionssache zuständige Richterin habe Rubiales am Gericht in Majadahonda bei Madrid vorgeladen, teilte die spanische Justiz am Dienstag mit. Rubiales wird dann wohl über Verträge befragt werden, die vom Verband RFEF während seiner fünfjährigen Präsidentschaft womöglich irregulär abgeschlossen wurden.